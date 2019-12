Premier concert à Toronto pour le groupe Gigi French

«Je suis tannée qu’on traite toujours des mêmes sujets. On entend toujours les mêmes métaphores, les mêmes clichés, et c’est surtout des chansons d’amour ou des ballades… J’essaie juste de traiter d’autres sujets que je trouve importants, qui me touchent», explique-t-elle.

Avec ses musiciens et travaillant avec Howard Bilerman (copropriétaire d’un studio d’enregistrement et batteur d’Arcade Fire), Giselle Weber s’inspire d’artistes comme Édith Piaf, Nina Simone ou encore Ella Fitzgerald.

Cette dernière surtout: «Parfois j’essaie de sourire quand je chante pour imiter un peu sa façon joyeuse de chanter.»

Une chanteuse polyvalente

Avant de faire partie de Gigi French et de chanter en français, Giselle Weber a connu d’autres expériences musicales en tant que meneuse et rockeuse de Hot Springs.

Par la suite, elle s’est fait connaître sous le nom de Giselle Numba One, puis elle a pris la tête de Orkestar Kriminal, qui interprète dans huit langues différentes des mélodies «gangsters» des années 1920 et 1930.