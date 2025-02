Plus de grippe aviaire, des œufs plus chers

«Il pourrait s’écouler des mois avant que les réserves de volailles pondeuses retournent à leurs niveaux normaux, d’environ 318 millions.»

Prix record pour les oeufs

Les supermarchés et les restaurants paient à présent un prix record de 7 $ pour une douzaine d’œufs — contre 2,25 $ l’automne dernier, selon la firme Expana, qui effectue le suivi des prix des œufs.

Ironiquement, le prix des œufs avait été un des enjeux de la campagne électorale américaine en 2024: chez les Républicains, qui prétendaient que l’inflation était incontrôlable, l’exemple du panier d’épicerie, dont les œufs, était ce qui revenait le plus souvent.

Et il est même possible qu’on n’ait encore rien vu, les prix des œufs et du lait étant souvent ceux pour lesquels les épiciers sont prêts à assumer une perte, dans le but d’attirer un plus grand nombre de clients en magasin.

Mais ils ne pourront pas assumer longtemps un écart aussi grand avec le prix réel.