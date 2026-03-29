PHOTOS: No Kings à Toronto aussi

No Kings, Trump, Toronto 28 mars
La révolution américaine a aboli la monarchie en 1776. Photos: l-express.ca
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Publié 29/03/2026 par l-express.ca

Plus de 3000 ralliements «No Kings», contre les politiques et les actions de l’administration Trump, ont attiré environ 8 millions d’Américains à travers les États-Unis ce samedi 28 mars, à sept mois des élections législatives de mi-mandat.

À Toronto, environ 500 personnes se sont rassemblées devant le consulat des États-Unis, avenue University, notamment pour rappeler aux citoyens américains établis chez nous de s’inscrire pour voter.

Bravant un froid de fin d’hiver, les manifestants ont défilé calmement pendant une petite heure sur le trottoir des rues University, Dundas, Bay et Queen.

Les pancartes appelaient à la vigilance contre la montée du fascisme et faisaient référence à l’affaire Epstein, aux déportations d’immigrants, à la guerre contre l’Iran et à l’inaction du Congrès face aux menées du président.

No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Le drapeau inversé est un signal de détresse.
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Pas de rois, pas de tyrans, pas de clowns…
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
ICE est la force spéciale de police chargée d’arrêter et de déporter les immigrants illégaux.
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
La guerre contre l’Iran est présentée ici comme servant à détourner l’attention de l’affaire Epstein.
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Donald Trump est le 47e (et le 45e) président des États-Unis.
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Aunt Tifa, Antifa, Anti-facisme…
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Dyslexie.
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Multimédias (1).
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Multimédias (2).
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
Pour une procédure en destitution.
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
La force du nombre.
No Kings, Trump, Toronto 28 mars
1984 en 2026.

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