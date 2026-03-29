PHOTOS: No Kings à Toronto aussi

Plus de 3000 ralliements «No Kings», contre les politiques et les actions de l’administration Trump, ont attiré environ 8 millions d’Américains à travers les États-Unis ce samedi 28 mars, à sept mois des élections législatives de mi-mandat.

À Toronto, environ 500 personnes se sont rassemblées devant le consulat des États-Unis, avenue University, notamment pour rappeler aux citoyens américains établis chez nous de s’inscrire pour voter.

Bravant un froid de fin d’hiver, les manifestants ont défilé calmement pendant une petite heure sur le trottoir des rues University, Dundas, Bay et Queen.

Les pancartes appelaient à la vigilance contre la montée du fascisme et faisaient référence à l’affaire Epstein, aux déportations d’immigrants, à la guerre contre l’Iran et à l’inaction du Congrès face aux menées du président.