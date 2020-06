Pères: bonne fête des stéréotypes!

Sur les catalogues des magasins, en cette semaine de célébration paternelle, nous trouvons donc pêle-mêle: des équipements de sport et de plein air, de l’électronique, des montres, des barbecues et encore des barbecues, des produits de soin de la barbe et des coffrets gourmands épicés.

Et même quelques boîtes à outils: il n’y a pas de raison pour que seules les mères joignent l’utile à l’agréable avec un nouvel aspirateur!

Mythe

Le problème? Tous ces cadeaux reposent sur des stéréotypes de genre qui ne correspondent ni à la réalité ni à la diversité des familles actuelles.

Non, tous les hommes ne recherchent pas les sensations fortes. Non, tous ne s’intéressent pas aux nouvelles technologies. Oui, certains aiment le rose et les paillettes. D’autres préfèrent une comédie romantique au dernier match des Leafs.

Et puis la plupart ont toujours beaucoup de difficultés à exprimer leurs émotions et à imposer leurs envies dans une société qui les veut forts, virils et protecteurs.