Peinture: Jeanne Ridao rend hommage à la terre et à la mer

Adepte de la méditation, de tout ce qui est holistique et spirituel, elle souhaite que sa peinture «reflète cet état d’esprit, pour apporter de la sérénité, apporter de la joie».

À la galerie Sheldon Rose, le musicien Jim Grecer jouait du piano et d’un instrument appelé «hang drum» qui est souvent utilisé pour la méditation et le yoga. Les sons relaxants et doux de l’instrument accompagnaient les tableaux paisibles de l’artiste.

Traumatisme

L’artiste a eu un «déclic» en 2017, après avoir subi un traumatisme crânien dans un accident. Ne pouvant plus faire de déplacements professionnels comme elle le faisait par le passé, elle a utilisé le temps qu’elle avait pour peindre.

«J’avais envie à ce moment-là de me retrouver, de retrouver les choses essentielles, les choses qui nous ramènent au moment présent. Apprécier les petites choses de chaque jour, que la nature peut nous offrir. Tout ça me paraît tellement magnifique.»

Son plus beau cadeau

Née à Antibes dans le sud de la France, Jeanne Ridao a, très jeune, développé un goût pour la peinture et le dessin.