Pas d’examens obligatoires au secondaire à cause du stress

Passer l’Halloween?

Par ailleurs, lors de sa conférence de presse quasi-quotidienne jeudi, le premier ministre Doug Ford ne s’est pas prononcé sur le maintien ou l’annulation de l’Halloween ce samedi 31 octobre, disant attendre les recommandations du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams.

La santé publique du Canada a assuré, en début de semaine, que le porte à porte des enfants à l’Halloween peut avoir lieu. La médecin hygiéniste en chef du Canada, La Dre Theresa Tam, estime qu’il n’est pas nécessaire d’annuler la collecte de bonbons si tout le monde respecte la distanciation physique, le port du masque et le lavage fréquent des mains.

Mais la décision revient tout de même aux provinces et aux municipalités.

À Ottawa, l’une des trois juridictions ontariennes les plus touchées par la pandémie avec la région de Peel et Toronto, on recommande à la population de prioriser les activités virtuelles et d’organiser des festivités au sein du même ménage.

Pour sa part, le premier ministre du Québec François Legault a annoncé que les enfants pourront passer l’Halloween… avec leur famille plutôt que leurs amis.