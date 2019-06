La modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada doit tenir compte du numérique. C’est ce qu’est venu rappeler Glenn O’Farrell, le président du Groupe Média TFO, aux participants au symposium du 28 mai à Ottawa qui marquait le 50e anniversaire de l’adoption de la LLO.

Le gouvernement fédéral a enclenché ce printemps le processus de modernisation de la Loi sur les langues officielles, qui se poursuivra jusqu’en 2020, possiblement jusqu’en 2021. La Loi reconnaît l’égalité de statut et de droits du français et de l’anglais au sein des institutions fédérales, ainsi que le droit des Canadiens et Canadiennes à communiquer dans la langue de leur choix avec l’État et dans plusieurs domaines d’activités.

Depuis le début de son mandat à TFO (2010), Glenn O’Farrell se donne la mission de saisir les opportunités de la numérisation médiatique pour servir et promouvoir le français en Ontario et au pays. En effet, TFO, initialement une chaîne éducative ontarienne en français, couvre aussi la scène culturelle et les affaires publiques, en même temps qu’elle tend à augmenter la portée de son contenu éducatif au-delà de l’Ontario.

«Nous avons effectué un virage numérique pour pérenniser notre entreprise et lui donner davantage de pertinence»

Glenn O’Farrell a rappelé le chemin parcouru par TFO, qui se décline aussi en plusieurs chaînes YouTube (700 millions de vues) et en applications pour téléphones et tablettes, en plus d’avoir et qui a développé son studio de réalité virtuelle: Le Luv.