Paris hors des sentiers battus

Sandra Dorélas

23 octobre 2018 à 16h00 23 octobre 2018 à 16h00

Paris compte de nombreux sites populaires comme la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, mais parfois, on a envie de sortir des sentiers battus, et découvrir l’autre Paris. Voici donc une liste d’activités à faire lors de votre prochaine visite dans la Ville Lumière.

Le Paradis du fruit

Après avoir déposé ses valises à l’hôtel, la première chose qui vient en tête, habituellement, est de trouver un endroit où manger. Heureusement, ce ne sont pas les bons restaurants qui manquent à Paris.

Pour une pause repas qui ravira l’estomac et le portefeuille, rendez-vous au Paradis du Fruit. Le resto-bar offre des repas conçus autour du fruit, à l’image des cocktails, des assiettes à composer et des desserts sain et délicieux.

De plus, le personnel est chaleureux, le service efficace et les prix abordables.

Un café à Paris

Qui dit Paris, dit café. Choisir un bon endroit où s’asseoir pour déguster une réconfortante boisson chaude n’est pas toujours une mince affaire tant les commerces de ce genre sont nombreux dans la capitale française.

C’est dans une ambiance conviviale et détendue que La Caféothèque vous accueille pour savourer l’un des meilleurs cafés en ville. Le plus amusant, c’est que vous pouvez en ramener à la maison comme souvenir.

En effet, l’établissement vend son propre café moulu et propose une formation sur ce dernier.

Le Bataclan

À proximité du Canal Saint-Martin, vous trouverez le Bataclan. Malgré les attentats du 13 novembre 2015, la vie se poursuit dans cette mythique salle de spectacle parisienne. Plusieurs concerts sont présentés dans l’établissement du 11e arrondissement, un secteur peu touristique, mais très animé de Paris.

La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

Paris est une superbe ville qui vaut aussi la peine d’être vue en prenant de la hauteur. Au-delà de la célèbre Tour Eiffel, il existe des endroits où trouver un remarquable panorama.

Située au sommet d’une colline, la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre constitue l’un des monuments les plus impressionnants à visiter lors de votre prochain passage en France.

Non seulement pour le panorama exceptionnel, mais aussi pour la visite de l’église, ouverte gratuitement au public.

Paris la nuit

Découvrir la métropole francilienne le jour est une chose, mais explorer Paris la nuit en est une autre.

Lorsque la plupart des gens s’apprêtent à aller se coucher, faites un tour dans les nombreux lieux touristiques de la ville. Cela vous permettra d’éviter les foules et de voir la ville sous un autre œil.

Visitez la Tour Eiffel, marchez sur le bord de la Seine ou promenez-vous le long des Champs-Élysées. Ainsi, vous comprendrez pourquoi Paris est surnommée la Ville Lumière.

