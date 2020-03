Papier June, un papier écologique fait main

Axelle Compte a débuté sa carrière professionnelle dans le design à Bordeaux, en France. Arrivée au Canada il y a deux ans et demi, elle a voulu se reconvertir et s’épanouir dans un travail artisanal et respectueux de l’environnement en créant Papier June, du papier fait main.

Le nom s’inspire des origines françaises de la créatrice, qui a souhaité garder le mot «papier», et de son mois de naissance, juin, qui est aussi son mois préféré.

Une énergie créatrice

«J’ai eu une énergie créatrice folle en arrivant au Canada. Je suis venue au Canada avec l’idée d’être prof de français. Après j’ai ouvert un restaurant avec mon ami à Leslieville, ça m’a permis de comprendre comment fonctionnent les Canadiens, comment ils pensent, pour pouvoir mieux m’intégrer.»

«J’ai un peu réfléchi à comment faire pour m’intégrer, tout en utilisant cette créativité qui me faisait vibrer.»

Réaliser un projet

«J’avais une idée en arrivant au Canada, mais j’ai un peu attendu avant de la réaliser. Je suis très attirée par tout ce qui est éco-responsable, alors je voulais faire un geste pour l’environnement dans le travail.»