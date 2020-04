Pandémie et économie: le regard d’un vétéran du transport

«En date du 17 mars, nos chauffeurs étaient toujours d’accord pour travailler et faire des livraisons aux États-Unis. Il est évident qu’ils doivent prendre les mesures nécessaires pour leur sécurité, mais on ne peut pas envisager du télétravail dans notre domaine. De plus, les chauffeurs sont payés à la livraison.»

La chaîne d’approvisionnement n’est pas le souci

Les réactions de bien des consommateurs ont surpris Gilbert Dubé.

«Les personnes se ruent sur le papier toilette, le gel hydroalcoolique ou même le désinfectant. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi. En tout cas, les magasins ont toujours été approvisionnés correctement», assure-t-il.

«Le problème, c’est les personnes qui se disent: on ne sait pas ce qui va arriver. Il vaut mieux que j’en achète beaucoup plus que d’habitude. Pourtant, personne n’a dit qu’on ne pourra plus faire nos épiceries!»

À son avis, la chaîne d’approvisionnement n’est pas le souci dans les actuelles pénuries. Ce sont plutôt les personnes qui achètent en trop grosse quantité par rapport à leurs besoins quotidiens.