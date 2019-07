Outrepassons les frontières musicales avec le Toronto Summer Music Festival

«Les concerts du Heliconian Hall pourraient davantage s’adresser aux personnes qui veulent découvrir certains aspects de la musique, alors que le Koerner Hall accueillera des concerts qui intéresseront peut-être davantage les amateurs confirmés.»

Si les concerts sont payants la plupart du temps (autour de 20$), certains concerts seront proposés gratuitement. «Des événements plus familiaux seront proposés au Sony Center, dont certains seront gratuits.»

Plus particulièrement, la directrice générale insiste sur le côté inclusif assumé du festival. «Chaque concert s’adresse aux curieux et aux amoureux de la musique! La musique, c’est pour tout le monde! Notre objectif est de détruire ce stéréotype qui dépeint une musique classique à destination des personnes blanches et riches. Tout le monde est le bienvenu!»

Des concerts pour tous les goûts… et toutes les oreilles!

Un festival en expansion

Ce festival, déjà bien installé dans le paysage culturel estival de Toronto, a aujourd’hui de nouvelles ambitions.

«Ce que nous souhaitons, c’est de grandir, de nous développer. Il y a une académie pour les artistes émergents qui existe parallèlement à ce festival: on aimerait que les gens connaissent son existence. Cela permettra d’avoir un budget plus conséquent, permettant d’accompagner toujours plus d’artistes!»