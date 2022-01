Les ours dorment tout l’hiver? Faux!

Les rongeurs abaissent également leur flux sanguin et leur rythme cardiaque, qui peut passer de 350 battements à la minute à 4 battements pour le tamia et de 500 à 5 battements pour le lérot. Leur respiration se fait rare et des périodes d’apnée sont observées.

Plusieurs hibernants se réveillent régulièrement

Ces changements pourraient être régulés par les niveaux d’adénosine dans le cerveau, indique une revue de la littérature sur l’hibernation chez les mammifères, publiée en 2007.

Pendant cette période de léthargie avancée, seules les zones du cerveau qui commandent les actions vitales de l’animal restent actives.

Pourtant, tous les hibernants ne «dorment» pas pendant des mois. Beaucoup se réveillent quelques heures à des intervalles réguliers. 3 à 5 fois pour le hamster doré et 15 fois pour l’écureuil terrestre, soit environ une fois par semaine.

Ils le font pour se nourrir grâce à la nourriture amassée à l’automne, uriner et déféquer. Et l’exercice est exigeant: les hibernants dépensent environ 80% de leur énergie pour se réveiller et se réchauffer par intermittence. Les marmottes peuvent le faire 12 à 20 fois pendant la saison d’hibernation.