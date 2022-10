Offres d’emploi: Bureau du Québec à Toronto

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) cherche un technicien ou une technicienne pour soutenir l’administration des ses bureaux à Toronto, Calgary et Vancouver, ainsi qu’un technicien ou une technicienne pour réaliser la veille quotidienne et soutenir l’équipe économique à Toronto. Ces deux personnes contribueront directement au bon fonctionnement du BQT et soutiendront l’organisation de ses activités. Les personnes titulaires de ces postes seront des maillons importants de la représentation du gouvernement du Québec.

Mandat du Bureau du Québec à Toronto

Le Bureau du Québec à Toronto a pour mandat de veiller à faire connaître le Québec et mettre en œuvre toutes mesures visant à y favoriser son rayonnement sur un vaste territoire allant de l’Ontario à la Colombie-Britannique. Le BQT soutient, depuis près de cinquante ans, la mise en œuvre de divers programmes et actions du gouvernement du Québec. Il intervient sur les plans politique, économique et culturel, en plus d’entretenir des relations privilégiées avec les communautés francophones sur son territoire. Le BQT informe et conseille les autorités du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) sur les grands dossiers ainsi que sur l’actualité politique et économique.

Responsabilités

· Technicienne ou technicien en administration

Sous l’autorité de la cheffe de poste, la personne titulaire fournit de l’assistance technique en matière de gestion des ressources financières, humaines et matérielles et assure l’administration quotidienne du BQT. Elle voit à l’application des directives et des réglementations en vigueur dans ces domaines. Elle assure également la bonne marche des activités courantes.

Le technicien ou la technicienne en administration :

– est responsable de la gestion comptable et budgétaire du Bureau et de ses activités (contrats, factures, paiements, suivis et prévisions budgétaires, préparation de documents comptables, etc.);