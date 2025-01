DEVENEZ LEADER D’UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE!

La FARFO cherche sa prochaine direction générale

Vous êtes un.e visionnaire inspirant.e, un.e stratège aguerri.e et un.e mobilisateur.trice engagé.e? Vous souhaitez faire une différence tangible dans la vie des Francophones de 50 ans et plus en Ontario?