Offre d’emploi : Gestionnaire de projet

Raison d’être du poste

La personne choisie fera preuve d’un leadership, de grandes capacités organisationnelles et de coordination dans ses actions entrepreneuriales et communautaires. Elle comprendra les dynamiques sociales liées aux aîné-e-s dans les domaines de l’habitation, des finances, de la santé, des loisirs et du bien-être. Conformément à la vision de la Communauté du Trille blanc, et de concert avec le conseil d’administration (CA), la ou le gestionnaire du projet mettra en œuvre les priorités stratégiques identifiées par le CA. De plus, elle travaillera en collaboration avec des consultants pour la réalisation du plan d’affaires et de financement du projet. Enfin, la personne chargée de projet participera à l’opérationnalisation des décisions visant la saine gestion de l’organisation, des ressources matérielles, financières et informationnelles.

Profil recherché