Offre d’emploi : Attaché(e) aux affaires publiques et à la francophonie

Vous désirez travailler dans une équipe dynamique et pour une organisation axée sur le développement des relations interprovinciales? Ce poste vous offrira des projets inspirants et la possibilité de contribuer au développement de relations interprovinciales fortes et dynamiques.

CONTEXTE

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) a la responsabilité d’assurer la promotion des intérêts du Québec sur les plans politique, économique, social et culturel, en plus d’entretenir une relation privilégiée avec les communautés francophones sur son territoire et de soutenir la mise en oeuvre des programmes du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Son territoire couvre l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nunavut.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la cheffe de poste, la personne titulaire de l’emploi assiste et conseille cette dernière dans la réalisation des mandats confiés au BQT en lien avec les relations intergouvernementales et avec la francophonie canadienne. La personne retenue développera une vigie large et soutenue en affaires intergouvernementale et institutionnelle ainsi qu’une connaissance fine des enjeux géopolitiques en lien avec l’actualité. La personne titulaire sera appelée à :

• Produire des notes, des analyses et des avis sur différents sujets d’actualité politique, judiciaire, sociale, et environnementale;

• Dégager, en collaboration avec ses collègues au SQRC, des conclusions prospectives des situations étudiées;