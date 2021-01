Offre d’emploi : Administrateur/Administratrice de programmes bilingue

Emplacement : Toronto

ReĢmuneĢration : 42 727 $ – 64 723 $

Le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) recherche une administratrice ou un administrateur chevronneĢ pour assurer d’importants services de soutien administratifs et logistiques pour des programmes de subventions, des processus et des projets affecteĢs de facĢ§on permanente ou temporaire, ainsi que pour servir de point d’accueil et de ressource d’appoint pour l’administration des programmes et pour communiquer des renseignements deĢtailleĢs sur les exigences des subventions et les modaliteĢs de preĢsentation d’une demande aux candidats et candidates des programmes.

ResponsabiliteĢs principales :

ReĢpondre par teĢleĢphone, par courriel ou en personne aux demandes geĢneĢrales de renseignement au sujet des exigences dā€™un programme de subvention et de lā€™utilisation du systeĢ€me de preĢsentation de demande en ligne.

EĢvaluer lā€™admissibiliteĢ des candidats.

Soutenir les comiteĢs dā€™eĢvaluation des demandes de subvention en assurant leurs taĢ‚ches administratives et techniques comme le visionnement des demandes, les fiches de pointage, le mateĢriel audiovisuel et la prise de notes.

PreĢparer les paiements aĢ€ effectuer.

PreĢparer les communications de masse.

Assurer la logistique des reĢunions, p. ex. reĢservations de salle, heĢbergement, deĢplacements et repas.

GeĢrer, trier, classer et archiver les dossiers.

Assurer la continuiteĢ de la reĢception lors des pauses et des congeĢs.

Assurer un soutien administratif geĢneĢral selon les besoins.

Principales compeĢtences :

Quelques anneĢes dā€™expeĢrience de fonctions administratives, de preĢfeĢrence dans un milieu artistique sans but lucratif, jointes aĢ€ une formation ou des eĢtudes pertinentes afin de renforcer sa capaciteĢ dā€™exceller au travail.

La connaissance geĢneĢrale, la compreĢhension, l’appreĢciation et l’expeĢrience d’une grande varieĢteĢ de formes artistiques et de gestion des arts en milieu sans but lucratif sont des atouts.

Dā€™excellentes capaciteĢs de lecture, de reĢdaction et de conversation en anglais sont essentielles.

Le bilinguisme et une maiĢ‚trise de niveau supeĢrieur du francĢ§ais parleĢ et eĢcrit sont essentiels.

Une connaissance de la langue des signes ASL et des langues autochtones est un atout.

EĢ‚tre une personne axeĢe sur les reĢsultats, avoir une grande capaciteĢ de travailler sous pression avec des eĢcheĢances serreĢes dans un milieu exigeant aĢ€ prioriteĢs multiples.

EĢ‚tre une personne organiseĢe qui peut mener plusieurs taĢ‚ches de front, avoir le souci du deĢtail et savoir bien geĢrer son temps.

CapaciteĢ de travailler de facĢ§on autonome et avec ses colleĢ€gues.

CapaciteĢ de communiquer de facĢ§on professionnelle en assurant le service aĢ€ la clienteĢ€le.

Attitude positive et encourageante lors des communications avec les artistes et les organismes artistiques ayant diffeĢrents besoins ou diffeĢrentes capaciteĢs ou de la diversiteĢ culturelle.

Une maiĢ‚trise intermeĢdiaire aĢ€ supeĢrieure de Word et Excel est essentielle, une expeĢrience de Microsoft Office 365 et Teams est un atout.

Savoir-faire technique en utilisation de mateĢriel audiovisuel et de bases de donneĢes.

Le poste peut comporter des peĢriodes de travail suppleĢmentaire.

Les candidates et les candidats admissibles sont inviteĢs aĢ€ soumettre leur lettre de preĢsentation et leur CV avant 17 heures (aĢ€ noter que les candidatures non accompagneĢes dā€™une lettre de preĢsentation ne seront pas accepteĢes) :

http://www.arts.on.ca/le-cao-en-bref/emplois?lang=fr-ca