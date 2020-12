Cette femme prend plaisir à signaler que «le désir de tuer fait tout bonnement partie de la nature humaine». Elle ajoute que les gens comme Poirot, qui cherchent à éradiquer et punir une réalité faisant partie de la vie, «deviennent insupportables».

Puis, voilà qu’un second meurtre est commis sous le toit de la famille Devonport. Pourtant, tout le monde présent ignore de qui il s’agit… Pas exactement tout le monde, car vous vous doutez bien que Poirot découvre rapidement un indice qui ne ment pas.

Sophie Hannah

C’est à 13 ans que Sophie Hannah a découvert l’œuvre d’Agatha Christie. Elle a dévoré tous ses romans en moins d’un an et est depuis restée une fan inconditionnelle. Dans son désir de garder Poirot bien vivant, « elle beurre ça pas mal épais », comme on dit parfois.

Je ne vous cacherai pas que j’ai eu de la difficulté à lire cette nouvelle enquête d’Hercule Poirot (parfois prononcé Poyrow). Sophie Hannah se force pour brouiller les pistes, pour étirer les descriptions fastidieuses, pour passer du coq à l’âne. J’aurais facilement coupé 100 pages.

Je reconnais toutefois que le roman a le bénéfice d’illustrer comment l’inspecteur Edward Catchpool a beaucoup de chance de pouvoir travailler aux côtés d’un ami cher doublé d’un esprit d’une grande finesse.