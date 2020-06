«Nous vous attendons mercredi prochain!»

Le campus de Toronto du Collège Boréal tient ses «portes ouvertes virtuelles» (en ligne) le mercredi 10 juin entre 14h et 16h. C’est le moment de vous renseigner sur la panoplie de programmes d’études, de formations, de services d’emplois et d’appui à votre intégration communautaire.

Venez pour quelques minutes seulement ou pour y passer les deux heures. En plus, il y aura un tirage pour une bourse ainsi que d’autres prix intéressants! Détails ici: https://www.collegeboreal.ca/nos-campus/emplacements/toronto

Bonnes raisons

«Il n’y a jamais eu un meilleur moment pour vous inscrire au Collège Boréal à Toronto. Il est certain que la pandémie annonce une transformation de notre société. Soyez mieux outillés pour composer avec ce nouveau contexte. J’ai trois bonnes raisons pour vous inscrire cet automne et il me fera plaisir de vous les présenter mercredi prochain.»

– Gilles Marchildon, Directeur du campus

Programmes de qualité

«Nos programmes sont de très grande qualité et je sais que les étudiants apprécient de pouvoir bénéficier d’une attention particulière car nous sommes un campus à échelle humaine et tenons à cœur le succès de nos étudiants.»