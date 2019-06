Nosy Be, l’île aux parfums et mille sourires

Vagues arabe, indienne, française

L’histoire de Nosy Be avec ses vagues d’occupation arabe, indienne et française sur plusieurs siècles m’entraîne sur les vestiges de l’ancienne capitale, Mahilaka (datant de 1200) et des lieux sacrés comme celui de la cascade ou de l’arbre millénaire.

Animistes, les Malgaches ont aussi embrassé, par la force des chose, l’islam et la religion chrétienne, accommodant spiritualités et croyances. Si les fêtes religieuses sont respectées, de nombreuses requêtes et marques de respect sont également portées aux ancêtres.

Privilégiant le calme, les rencontres et la nature, je ne m’attarde pas à Hell-Ville, trop bouillonnante et bruyante à mon goût.

Je préfère m’embarquer dans une pirogue pour pagayer jusqu’au parc national de Lokobé, au sud-est de l’île, où une randonnée guidée de 2h me permettra d’apprécier la richesse de la flore et de la faune (boas, lémuriens, caméléons, lézards, grenouilles, chouettes…) de Nosy Be. Immersion totale dans l’émeraude de la jungle et apprentissage des différents cris et empreintes qui distinguent les espèces habitant ici.