Norbert Bourque, le dernier laboureur

Au bord de la route 15 au Nouveau-Brunswick, les curieux s’arrêtent pour contempler un spectacle sorti tout droit d’une époque révolue, lorsque les hommes et les chevaux travaillaient ensemble à faire fructifier la terre. Malgré ses 74 ans, Norbert Bourque marche derrière son attelage d’un pas assuré.

L’homme de Cap-Pelé est venu rendre service à une résidente de la région, qui nourrit le projet de créer un jardin dont les récoltes iront aux plus démunis.

Les pièces métalliques du harnais reflètent la lumière du matin et le bruit des chaines contraste avec la tranquillité du voisinage.

Candy et Sky tirent derrière elles une charrue à disques rouge vif. Les deux juments de race Percheron impressionnent par leur puissance et leur sang-froid. Noire à la naissance, leur robe est aujourd’hui grise et parsemée de taches blanches.

«Elles pèsent entre 1800 et 1900 livres, décrit Norbert. Aujourd’hui, ce sont elles les vedettes!»