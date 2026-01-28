Nicolas Belliveau, un avocat qui plaide avec assurance

Publié 28/01/2026 par Gérard Lévesque

Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression française. Cette semaine, je vous présente Maître Nicolas Belliveau, un avocat en contentieux au sein de Aviva Trial Lawyers, à Toronto. Sa pratique est axée sur le litige en matière d’assurance.

D’origine acadienne (Moncton, Nouveau-Brunswick), sa famille est installée en Ontario depuis plus de vingt ans.

Après ses études secondaires, il s’inscrit à l’Université McMaster (Hamilton) en vue d’obtenir un baccalauréat en biochimie, avec une concentration mineure en économie. Au cours de ses études, il représente sa Faculté au sein du conseil étudiant et est membre de l’équipe universitaire d’aviron.

Droits linguistiques

En 2019, lorsque le gouvernement de l’Ontario élimine à la fois le Commissariat aux services en français et l’Université de l’Ontario français, il écrit un article dans le journal étudiant critiquant ces décisions. La diffusion de cet article renforce son intérêt pour les droits linguistiques et l’incite à rejoindre le conseil étudiant de l’Université de l’Ontario français

Par la suite, il poursuit ses études à la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa, où il complète une spécialisation en droit de la santé.

Il contribue à deux rapports pour améliorer l’accès à la justice. Le premier porte sur l’éducation juridique publique et l’accès à la justice pour les nouveaux arrivants. Soumis au Barreau de l’Ontario, le deuxième rapport porte sur la réglementation des formulaires juridiques intelligents.

Il agit comme mentor pour les étudiants en première année, et s’engage dans le conseil étudiant. Il est aussi vice-président d’une clinique dirigée par les étudiants et visant l’amélioration des résultats de santé des membres de communautés marginalisées.

En 2022, il complète sa troisième année de droit à Osgoode Hall Law School. En tant que plaideur francophone, il participe alors au Laskin, un concours bilingue de plaidoirie en droit administratif et constitutionnel canadien.

Français ou anglais, au choix des clients

Après avoir terminé son stage au cabinet Aviva Trial Lawyers, il y revient comme avocat. Avec un effectif de 150 juristes, ce bureau se spécialise dans le litige en matière d’assurance.

Maître Belliveau approfondit des connaissances essentielles en litige civil et représente ses clients (les personnes assurées par la compagnie d’assurance Aviva) à toutes les étapes du litige.

Comme il appartient aux clients de choisir dans quelle langue officielle des tribunaux de l’Ontario les services juridiques dont ils ont besoin seront offerts, il travaille en français et en anglais.

Nicolas Belliveau est membre de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) et fait du bénévolat dans sa communauté. En 2025, il agit comme juge pour les procès simulés compétitifs en français pour élèves du secondaire organisés par l’Association du Barreau de l’Ontario (ABO) et le Réseau ontarien d’éducation juridique (ROEJ).

Dans ses temps libres, il aime passer du temps avec sa famille et ses amis, lire et pratiquer différents sports, dont le ballon-panier et la course.

On peut rejoindre Maître Nicolas Belliveau au cabinet Aviva Trial Lawyers, 4800-100, rue King O., Toronto, Ontario M5X 2A2; courriel: [email protected]; téléphone: 437-347-4003. 

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

