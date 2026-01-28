Nicolas Belliveau, un avocat qui plaide avec assurance

Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression française. Cette semaine, je vous présente Maître Nicolas Belliveau, un avocat en contentieux au sein de Aviva Trial Lawyers, à Toronto. Sa pratique est axée sur le litige en matière d’assurance.

D’origine acadienne (Moncton, Nouveau-Brunswick), sa famille est installée en Ontario depuis plus de vingt ans.

Après ses études secondaires, il s’inscrit à l’Université McMaster (Hamilton) en vue d’obtenir un baccalauréat en biochimie, avec une concentration mineure en économie. Au cours de ses études, il représente sa Faculté au sein du conseil étudiant et est membre de l’équipe universitaire d’aviron.

Droits linguistiques

En 2019, lorsque le gouvernement de l’Ontario élimine à la fois le Commissariat aux services en français et l’Université de l’Ontario français, il écrit un article dans le journal étudiant critiquant ces décisions. La diffusion de cet article renforce son intérêt pour les droits linguistiques et l’incite à rejoindre le conseil étudiant de l’Université de l’Ontario français.

Par la suite, il poursuit ses études à la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa, où il complète une spécialisation en droit de la santé.