Musique: ténacité et créativité de Walk Off The Earth

Formé en 2006, Walk Off The Earth (WOTE) a été découvert par le grand public en janvier 2012 lorsque leur vidéo pour leur reprise de la pièce Somebody That I Used To Know de Gotye est devenu viral.

Mais WOTE est beaucoup plus qu’un vidéo. L’Express s’est entretenu avec Sarah Blackwood pour discuter de leur parcours. Le groupe sera en concert à Toronto le 31 août au Bandshell du CNE.

Vidéo viral

Les membres du groupe de Burlington avaient, pour la plupart déjà, un bon bagage musical avant ce fameux 5 janvier 2012. Ils avaient déjà plusieurs vidéos sur leur chaîne YouTube et espéraient atteindre un autre niveau de succès.

À ce jour, ce vidéo compte près de 187 millions de vues sur YouTube! «C’est ce qu’on espérait tout le long de nos vies musicales. On croit vraiment que si tu mets énormément d’effort et de temps dans quelque chose, et que tu restes positif, ça va arriver.»