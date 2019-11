Musique : Partner sur la route du succès

Les Néo-Brunswickoises Josée Caron et Lucy Niles sont maintenant des visages très familiers de la scène musicale canadienne. Ensemble elles forment le groupe rock Partner et sillonnent présentement les routes du monde.

L’Express s’est entretenu avec elles alors qu’elles sont en pleine tournée aux États-Unis. Le duo effectuera son grand retour à Toronto le jeudi 28 novembre au Garrison, 1197 rue Dundas à l’ouest d’Ossington.

La rencontre

Les deux complices se sont rencontrées à Sackville au Nouveau-Brunswick alors qu’elles étaient toutes deux au collège. Ayant commencé à jouer de la musique alors qu’elles avaient seulement 12 et 13 ans, elles ont immédiatement connecté et se sont rapidement entendues sur le fait qu’elles voulaient plus que seulement être populaire dans leur patelin.

Idée et humour

«Normalement ça commence ensemble et avec une étincelle. Souvent on va rire à propos de quelque chose et commencer à chanter des idées. Ensuite on prend une guitare et on y va à tour de rôle.»

Leur sens de l’humour est une part intégrale de Partner et se fait sentir dans leurs chansons, vidéos et même lors de notre entretien téléphonique.