Musique: Our Lady Peace toujours au sommet

Our Lady Peace fait partie du paysage musical canadien depuis plus de 25 ans. Ils ont lancé leur 9e album Somethingness en 2018 et feront revivre leur tournée Summersault à Toronto bientôt.

Ce festival, fondé par OLP à la fin des années 90, renaîtra de ses cendres le temps de quelques concerts en Ontario et au Québec.

L’Express s’est entretenu avec Jason Pierce, le batteur de la formation.

Le top du rock

La réputation de OLP n’est plus à faire. À la fin des années 90 et début 2000, le groupe était au sommet des palmarès. Plusieurs disque d’or, platine, et même un diamant pour les ventes de leurs albums.

Les succès Clumsy, Superman’s Dead, One Man Army , Somewhere Out There et Innocent étaient sur toutes les stations radiophoniques. Le groupe a même reçu l’année dernière le Prix national de la SOCAN pour leurs accomplissements.