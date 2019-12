Musique : Lucas Debargue en concert à Toronto le 16 janvier

Der Spiegel, l’hebdomadaire allemand, titre: «Lucas Debargue fait preuve d’un touché et d’une sensibilité subtils pour donner de nouvelles sonorités à la musique de Scarlatti.»

Un parcours brillant

Lucas Debargue constitue une exception parmi les rares pianistes virtuoses de son temps. Connu pour son ouverture d’esprit et sa détermination, l’artiste n’a jamais fait marche arrière.

Il quitte le conservatoire à l’âge de 15 ans pour jouer de la basse électrique dans un groupe de rock. Il étudie ensuite la littérature, mais c’est seulement à ses 20 ans qu’il trouve réellement sa voie en se dévouant totalement à la musique classique.

Faire évoluer l’œuvre de l’artiste italien était donc un pari osé pour un jeune interprète.

D’un répertoire classique, Lucas Debargue modernise l’œuvre et nous en fait redécouvrir les sonorités, comme on l’appréciera au Koerner Hall le 16 janvier. «L’instrument est toujours ce qu’on perçoit en premier, sans forcément prêter attention à l’intelligence et la complexité des sonates dans leur entièreté.»