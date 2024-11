Devant la gare Union de Toronto, il y a une sculpture sur piédestal d’environ six mètres de haut d’une figure masculine qui relie deux méridiens au centre d’un globe. Les autres méridiens de l’oeuvre sont tenus en l’air par des colombes, elles-mêmes symboles de paix.

La première œuvre d’art public vue par celles et ceux qui arrivent en ville par train, c’est un monument dédié au multiculturalisme et, malgré sa taille et son look imposants, c’est tout aussi facile pour les citadines et citadins de passer droit devant sans l’admirer en se dépêchant de se rendre au bureau le matin.

Par contraste, impossibles à manquer sont les grandes lettres qui forment l’enseigne de Toronto à l’Hôtel de ville.

Représentant les lettres T-O-R-O-N-T-O de trois mètres de haut, bordées d’une roue médicinale et d’une feuille d’érable, chacune est équipée de lumières LED et peut s’illuminer à environ 228 millions de couleurs différentes. Des dizaines de milliers de citoyennes, de citoyens et de touristes passent photographier ce monument à chaque année.

Sis juste à l’Ouest de cet incontournable de l’Hôtel de ville sont les Jardins de la Justice McMurtry, une série de sculptures et de fontaines situées entre Osgoode Hall et la Cour supérieure de justice. Chaque œuvre d’art des Jardins est conçue pour représenter un droit juridique fondamental qui appartient à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.