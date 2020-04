Mondrian: un pionnier de l’art abstrait se révèle figuratif

Si l’art figuratif peut se définir comme «la représentation du visible», on découvre aussi dans l’ouvrage des éditions Hazan des reproductions de l’art géométrique classique et bien connu de Mondrian. L’intérêt de cet ouvrage ne s’en trouve que plus grand.

Piet Mondrian

Piet Mondrian est un peintre néerlandais né en 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, et décédé en 1944 à New York.

Intéressé par le dessin que pratique son père instituteur, il a en 1911 l’occasion de voir à Amsterdam des œuvres relevant du cubisme de Georges Braque et de Picasso, déjà engagés dans la voie de l’expérimentation.

Mondrian se rend à Paris fin 1911. Tout de suite, il prend le chemin du cubisme et abandonne les couleurs vives, se limitant à des teintes de gris. «Je sentis que seuls les cubistes avaient découvert le droit chemin et pendant longtemps je fus très influencé par eux», dira-t-il plus tard.

Abstrait VS figuratif



Il va donc s’adonner à l’art abstrait, amplifiant même cette tendance qui s’oppose au réalisme et qui est parfois qualifiée de géométrisme pour certains artistes, dont Mondrian. Cette orientation lui vaudra «d’être reconnu comme l’un des pionniers de l’abstraction».