Moins de grenouilles, plus de malaria

Quel lien entre les grenouilles et la malaria? La disparition des petites bestioles aurait indirectement provoqué une résurgence de la maladie. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les humains, quand on pense au recul mondial de la biodiversité.

Du côté des amphibiens en général et des grenouilles en particulier, il y a longtemps qu’on documente un déclin de leurs populations.

Un champignon aquatique

En plusieurs endroits, un champignon aquatique a été pointé du doigt: Batrachochytrium dendrobatidis. Originaire d’Asie, on lui attribue depuis les années 1980 la disparition de pas moins de 90 espèces d’amphibiens.

Et plus de 400 autres espèces auraient perdu plus des trois quarts de leurs individus. Ce champignon, en se collant à la peau de ces animaux, bloque littéralement leurs organes respiratoires.

Or, plus les années passent et plus on peut observer l’impact de ces disparitions sur les écosystèmes locaux. Au début, considérant ce dont se nourrissaient les grenouilles, personne n’avait été étonné que les biologistes aient noté une hausse des populations d’insectes.