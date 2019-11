Midway : une reconstitution réaliste et visuellement impressionnante

Dans une œuvre qu’on aurait pu penser américano-centrée, le réalisateur allemand a pourtant souhaité mettre en exergue une vision globale du combat et de ses enjeux, à travers trois intrigues différentes.

Le spectateur suit ainsi le porte-avions USS Enterprise et ses pilotes emmenés par Dick Best (Ed Skrein), les officiers de renseignements de la marine américaine, mais aussi les forces japonaises à l’origine de l’attaque.

Dans une quête de restitution historique fidèle, le cinéaste n’hésite pas à insister sur l’importance des relations politico-diplomatique internes, au détriment parfois même du rythme du film.

L’accent mis sur le travail central, mais souvent occulté, du renseignement en est d’ailleurs très significatif. Dirigés par Edwin Layton (Patrick Wilson), les officiers tentent d’intercepter et de décrypter les messages japonais, une tâche nécessaire et décisive dans le conflit.

Au-delà d’un simple biopic retraçant des combats aériens, Midway apparaît finalement comme une ode à la mémoire et à son devoir de perpétuation, une véritable reconstitution. La plupart des armes et des porte-avions ont ainsi été recréés spécifiquement pour le film, lui offrant un réalisme toujours plus poussé.