La crème des nouvelliers et nouvellières du Québec

Nouvelles aux élans comiques ou tragiques

Avec autant de recueils examinés, il n’est pas étonnant que l’inspiration varie largement, allant du fabliau au fantastique en passant par le terroir, le régionalisme et le merveilleux.

On fait rire et pleurer avec des élans comiques ou tragiques. «C’est toutefois l’esthétique réaliste qui domine, nous donnant le spectacle d’un monde tel qu’il est perçu en ces années difficiles, où se chevauchent une fin de siècle et un nouveau millénaire.»

Si les représentations réalistes tiennent le haut du pavé, il n’empêche que «les autofictions, biofictions, biographèmes et autoreprésentations diverses de l’écrivain ont la part belle dans ces nouvelles».

Amour et crimes sexuels

Le corpus étudié renferme une gamme de motifs et de thèmes. Cela va de l’obsession axée sur l’amour et la haine à la solitude et la vieillesse en passant par les ruptures, les difficultés de communication, les apparences trompeuses, la maladie, la dépression, la mort, «de même que les cas révoltants de pédophilie, d’inceste et d’autres crimes sexuels innommables».

Le titre de l’ouvrage indique que Michel Lord s’est arrêté aux nouvellistes québécois. Or, Pierre Karch, de Toronto, et Daniel Castillo Durante, professeur à l’Université d’Ottawa, figurent parmi les 71 auteurs.