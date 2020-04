Mercredi, c’est la Journée du cinéma canadien!

Ce mercredi 22 avril est la Journée du cinéma canadien, et puisque les projections de films en salles ont été annulées cette année, des projections en ligne sont disponibles sur diverses plateformes.

Les cinéphiles pourront aussi interagir avec des talents canadiens pendant la diffusion en direct de l’événement officiel de la Journée, de 18h-22h, ainsi que participer à l’une des séances de célébration de visionnement qui se tiendront partout au pays.

40 films sont à l’honneur (20+20, 2020), des plus récents comme Antigone, Menteur et Jusqu’au déclin, aux classiques The Apprenticeship of Duddy Kravitz, Bon Cop Bad Cop et Monsieur Lazhar, en passant par les bijoux Atanarjuat: The Fast Runner, Double Happiness et I’ve Heard the Mermaids Singing.

Liens vers la diffusion en direct de l’événement officiel sur YouTube et sur Facebook.