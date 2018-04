MERCI, TORONTO

Air Canada

6 avril 2018 à 9h00 6 avril 2018 à 9h00

Au moment de son ouverture en 1999, le Centre Air Canada du 40 Bay Street symbolisait plus qu’un nouvel édifice à Toronto. C’était un bond de géant vers la revitalisation d’un quartier clé du centre-ville et la nouvelle résidence des Raptors et des Maple Leafs.

C’était aussi un amphithéâtre d’envergure internationale pour une ville de calibre international.

Nous y avons apposé notre nom pour déclarer au monde entier notre engagement profond et inconditionnel à l’égard de Toronto, domicile de notre plus importante plaque tournante. Et c’est devenu le point de rencontre le plus naturel qui soit.

Nous avons apposé notre nom sur l’édifice pour permettre à des événements inoubliables de prendre leur envol. Nous avons apposé notre nom sur l’édifice pour chaque fois recevoir nos adversaires avec fierté sous la bannière du Canada. Mais avant tout, nous avons apposé notre nom sur l’édifice parce que nous sommes fiers de faire partie de cette ville exceptionnelle.

Le Centre Air Canada est un lieu de rassemblement où, grâce aux événements sportifs et culturels, nous montrons au monde entier le lien privilégié que nous avons noué avec notre ville diversifiée. Ce n’est pas le nom, cependant, qui a créé ce lien; c’est vous qui l’avez créé.

Le 1er juillet, l’amphithéâtre changera de nom, mais en tant que transporteur aérien officiel des Maple Leafs et des Raptors de Toronto, notre soutien reste inébranlable.

Nous avons contribué à construire un édifice, mais durant 20 années, vous en avez fait un véritable chez-nous.

Merci.

Air Canada