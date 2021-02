Même les placebos peuvent causer des effets secondaires

Les effets secondaires plus graves

Il ne s’agit pas de minimiser les effets secondaires qui sont plus graves et qui, eux, ne peuvent être attribués à un placebo.

Le plus grave reste le choc anaphylactique, une réaction allergique qui peut être mortelle.

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis recensait dans son premier bilan de la campagne de vaccination 21 chocs anaphylactiques parmi les 2 premiers millions de doses du vaccin Pfizer distribuées avant les Fêtes.

Dans un second bilan (paru le 12 février) s’étendant jusqu’au 18 janvier et couvrant les vaccins de Pfizer et de Moderna, on faisait état de 66 chocs anaphylactiques sur 18 millions de doses, soit un taux de 3,6 par million (ou 0,00000003%). En comparaison, le vaccin contre la grippe génère en moyenne 1,3 choc anaphylactique par million de doses administrées.

Le polyéthylène glycol, un composé de la «capsule» de lipide qui transporte le vaccin, a été évoqué comme suspect possible pour expliquer cette différence.