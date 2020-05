Méditations d’un cowboy sans rodéo

Il profite donc de cette pause pour se ressourcer physiquement et mentalement. Un retour vers les éléments fondamentaux et son développement personnel.

Gym, lectures, méditation

Compétiteur, il ne veut pas s’apitoyer sur son sort et bonifie ces moments particuliers. «Notre sport est très exigeant, j’en profite pour guérir toutes ces petites blessures qui traînaient depuis de longs mois.»

Conscient que ses adversaires, souvent américains, s’entraînent eux aussi dans des conditions particulières, il est optimiste pour la suite. «Le circuit va reprendre prochainement, il faudra être le meilleur physiquement et mentalement!»

Il nourrit ainsi son quotidien d’exercices physiques dans son «bureau», comme il dit. «Bien sûr, ce n’est pas facile tous les jours, alors j’ai tapissé les murs de photos, de messages d’encouragement, des citations, ça m’aide pour ne rien lâcher!»

Il profite aussi de ces semaines pour travailler sur lui-même et mieux comprendre et entraîner ses capacités psychiques. Ainsi, il effectue de longues séances «de méditation, de visualisation, tout en empruntant aux apnéistes ces techniques de respiration essentielles à l’apport d’oxygène dans le corps». Le but, «sortir plus fort!»