Matthews brille et les Leafs ont le dessus sur les Sabres

2 buts en 2 matchs pour le joueur, comment se sent-il? «Je pense qu’après ne pas avoir joué pour une couple de games, ça fait toujours du bien de revenir en force. Je suis content.»

Celui qui a passé 4 match sur la galerie de presse récemment disait: «C’est sur que c’est pas le fun. Au début t’es frustré mais après ça faut que tu recommences à travailler. C’est la seule façon de retourner dans le line up est de travailler fort et de faire les petites choses que tu faisais qui font en sorte que t’es dans le line up. J’ai recommencer à travailler fort et attendu d’avoir ma chance.»

Au sujet de la chimie de son trio lors du match: «Je trouve que ça a bien été. On s’est parlé beaucoup. On se parle beaucoup sur la glace. Nous sommes tous des gars qui sont capable de faire des jeux et ça a juste bien été. On va espérer que ça continue.»

Sheldon Keefe de son côté disait, en parlant de son équipe qui a remporté 8 des 12 rencontres sous sa gouverne: «Ça montre comment l’équipe a du potentiel. Nous sommes encore très loin de ce que nous voulons et pouvons faire.»

Les Maple Leafs seront de retour à domicile samedi alors que les Red Wings de Détroit seront les visiteurs.