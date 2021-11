Masques jetables : gros défi de recyclage

«Une fois de plus, on a mis sur le marché un produit jetable, sans prévoir un système de collecte responsable», regrette Bruno Massé, géographe et auteur du livre La lutte pour le territoire québécois: entre extractivisme et écocitoyenneté.

De plus en plus d’associations réclament ainsi que les recherches s’intensifient pour trouver un moyen de recycler les masques.

Certaines avancent l’idée d’un modèle de consigne, avec une contribution restituée au retour de l’objet.

Pourrait-on recycler ces déchets?

Si le polypropylène peut théoriquement se recycler, les masques jetables sont inadaptés aux filières de tri classiques en raison de leur caractère potentiellement infectieux lié à la covid.

«Ils doivent être traités dans des filières séparées, mais les entreprises sont pour le moment assez réticentes à cause du risque de contamination», observe Denis Rodrigue.