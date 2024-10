Mammographies gratuites pour les Ontariennes dans la quarantaine

Celles-ci peuvent désormais prendre rendez-vous via le Programme ontarien du dépistage du cancer du sein.

«Le cancer du sein touche une femme sur neuf en Ontario et nous savons que la détection précoce et l’accès accru à un traitement et à des soins sauvent des vies», a affirmé la ministre Jones.

Essentiel

La province dit avoir investi près de 20 millions $ pour accroître l’accès du dépistage du cancer du sein aux femmes dans la quarantaine.

Le dépistage est essentiel pour détecter le cancer du sein plus tôt, selon la cheffe de la direction de la Société canadienne du cancer, Andrea Seale.

«Il est primordial que l’Ontario élargisse l’accès au dépistage du cancer du sein grâce à l’autoaiguillage pour les personnes de 40 ans et plus et cela aidera sans nul doute à réduire le risque de mourir du cancer du sein pour davantage de personnes en Ontario», indique-t-elle.