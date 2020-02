Maman : un peu de Provence à Toronto

Benjamin Sormonte ajoute que Toronto est peut-être la ville qui est le moins influencée par la culture française, comparée à Montréal et même New York.

La clientèle y est très différente, ce qui peut s’expliquer par l’emplacement. «Alors que dans les autres villes nous avons beaucoup de mères de famille ou de jeunes, à Toronto il s’agit plutôt d’hommes et femmes d’affaires. Nous sommes d’ailleurs fermés en fin de semaine, ce qui n’est pas le cas pour les autres boutiques.»

Toronto, sous-estimé par les entrepreneurs francophones

«Le Canada est très propice pour entreprendre, car les aides financières et administratives rendent le processus assez attrayant. L’administration ontarienne a été plutôt efficace. Même si nous avons réalisé les procédures en anglais, elles sont aussi disponibles en français, donc la barrière de langue n’a pas tant que ça d’impact.»

«Pourtant, en tant que francophone, ou Français du moins, on pense surtout à investir au Québec. De plus, un accord existe entre le Québec et la France, qui permet à beaucoup d’étudiants de venir faire leurs études supérieures à moindres frais. Ce faisant, beaucoup de ces personnes restent et entreprennent au Québec plutôt qu’ailleurs au Canada.»

«Concernant nos autres projets pour Toronto, nous sommes en période de réflexion, mais rien n’est signé pour le moment!»