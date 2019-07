Malgré le niveau élevé du lac, les îles de Toronto offrent de belles balades

Le Riviera et sa terrasse

On poursuit la balade? De Channel, tournez à gauche sur Fifth Street, puis à droite sur Bayview Ave., remontez Fourth St. (Fourth Street B&B, 22 Fourth St.). Tournez à gauche sur Channel Ave. (B&B on Channel, 11 Channel Ave.) puis à droite sur Third St. (Toronto Island Retreat, 5 Third St.) jusqu’à Lakeshore Ave. Puis sillonnez Second et First (où vous faites face à Cherry Street). Sur Lakeshore Ave., allez vers l’ouest pour croiser les toilettes publiques, la plage Ward’s et trouver le beau boardwalk, pour une marche de rêve. Le restaurant Riviera se trouvera sur votre chemin.

Si quelques personnes dans votre groupe sont fatiguées, elles pourront vous attendre tranquillement à la terrasse du Riviera tandis que vous poursuivez la balade jusqu’à Algonquin Island (une expédition de .5 km additionnels aller-retour). À partir du boardwalk, empruntez l’ouverture juste à l’ouest du restaurant et continuez jusqu’au Algonquin Bridge.

31 chalets déplacés par barge

Il est fascinant de savoir qu’en 1938, les rues d’Algonquin Island ont été aménagées pour accueillir 31 chalets déplacés par barge depuis Hanlan’s Point!

En 1937, la construction d’un nouvel aéroport du côté de Hanlan a bouleversé la vie de l’île. À l’époque, il y avait des chalets un peu partout sur les îles. Il fût même un temps où il y avait un casino! (Lire ce bel article sur la vie d’antan.)

On a démoli le stade où Babe Ruth a frappé son premier circuit (rien de moins) et le parc d’attractions alors présent et de plus, la communauté de chalets de Hanlan’s Point devait être déplacée. Ses résidents ont eu le choix de déplacer leur chalet plus au sud à Hanlan’s Point ou de s’installer sur l’île Algonquin (à l’origine, une simple barre de sable connue sous le nom d’île Sunfish qui a été agrandie par des opérations de remise en état des terres).