Ma passion pour les langues

Jamaïcaine-Guyanaise-Écossaise-Canadienne

Mes deux parents sont nés au Canada. Mon père est d’origine jamaïcaine et guyanaise et ma mère est canadienne écossaise. À la maison nous parlons seulement anglais.

Quand j’étais petite, j’étais en immersion. Mais après trois ans, ma famille a déménagé et j’ai dû intégrer une nouvelle école. Cette école n’avait pas de programme d’immersion, donc j’ai dû m’inscrire dans un programme de Core French.

J’ai eu beaucoup de chance avec mes professeures de français qui étaient toutes passionnées par le français. J’apprends également l’espagnol depuis la dixième année de l’école secondaire.

À mon école secondaire, les deux langues, l’espagnol et le français, étaient enseignées de la même manière. Les professeurs nous ont fait faire beaucoup d’activités de grammaire et des présentations orales. La répétition des temps de verbe m’a aidé pendant mes premières années d’apprentissage du français.

Du français à l’espagnol à l’italien

Après ces deux années, j’avais un très bon niveau de compréhension. Je pense que je m’exprimais plutôt bien oralement et j’avais plus de confiance en parlant à l’époque que maintenant. J’adore le français et j’aime le parler. Mes enseignantes ont fait un bon effort, mais j’aurai aimé qu’elles mettent plus l’accent sur l’oral.