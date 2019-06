Luminato: les arts s’emparent de Toronto dès ce week-end

Dans un tout autre style, Monday Nights mêle théâtre et basketball dans un jeu interactif, dont la performance se tiendra au 291 boulevard Lake Shore Est du 7 au 16 juin.

Le collectif «Le 6e Homme» invite le spectateur à venir jouer sur le terrain, lieu qui aide à la découverte de soi et à la connexion à sa propre communauté selon les membres du collectif.

Enfin les deux événements d’arts visuels de ce week-end seront gratuits.

Le projet The Art of Resistance, initié par le festival Luminato et The 519 (organisme LGBTQ), mettra à disposition des outils créatifs pour les participants afin d’encourager le dialogue sur la censure de cette communauté, toujours actuelle.

Chacun sera invité à venir répondre artistiquement aux messages «chagrin», «révolte» et «résistance» au centre communautaire 519, jusqu’au 16 juin.