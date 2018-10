Luc de Larochellière de retour sur scène avec son groupe original

Amère America 30 ans plus tard

Denis Lord (L'Aquilon)

14 octobre 2018 à 13h00 14 octobre 2018 à 13h00

Luc de Larochellière célèbre le trentième anniversaire du disque Amère America, en remontant sur scène avec les mêmes musiciens de l’époque, à Winnipeg, Yellowknife et surtout Montréal le 1er novembre.

En 1988, le chanteur québécois Luc de Larochellière sortait Amère America, qui allait devenir disque d’or, et dont la chanson éponyme, avec Chinatown Blues et La route est longue, sont aujourd’hui des classiques de la chanson francophone. Aujourd’hui, son retour est remarqué.

Coup de coeur francophone

L’idée du spectacle est née du projet de réédition du disque qui, dit Luc de Larochellière, était disparu du marché et n’a jamais été disponible sur les plateformes numériques.

«Quitte à le rééditer, raconte l’artiste, nous avons eu l’idée de reformer mon vieux band et de recréer le show pour un soir à la salle du Lion d’or de Montréal dans le cadre de Coup de cœur francophone, le 1er novembre.»

Rodage du spectacle

Sauf qu’avant ce spectacle, l’organisation a suggéré au chanteur d’aller roder son spectacle à Winnipeg et Yellowknife (ce samedi au Northern Arts and Cultural Centre).

« Vous allez assister aux avant-premières de spectacles qui se veulent assez uniques, assez exceptionnels », assurait Luc de Larochellière, affirmant cependant qu’il n’est pas question d’une tournée Amère America. Pour l’instant…

Un retour

Luc de Larochellière, à qui on doit aussi Cash City, était déjà venu dans la capitale des Territoires du Nord-Ouest, au début des années 2000, avec son bassiste de l’époque.

Cette fois, il était accompagné des musiciens d’Amère America, qui étaient aussi dans les grandes lignes ceux du second album de Larochellière, Sauvez mon âme : Marc Pérusse (guitare et production), Gérard Cyr (claviers), Sylvain Clavette (batterie) et Yoland Houle (basse).

Ce dernier avait déjà commencé à remplacer François Pérusse dont la carrière d’humoriste commençait à prendre son envol. Mais l’homme des Albums du peuple jouera tout de même quelques chansons au Lion d’Or.

Retrouvailles

Retrouver des musiciens d’il y a 30 ans, ça a un côté scénario de film. Le chanteur en convient. «On a recréé les Blues Brothers, plaisante-t-il. Il y en a que je n’ai pas vus depuis au moins 25 ans, d’autres que j’ai revus pour d’autres projets [….]. Il y en a que je n’ai jamais arrêté de voir, mais avec qui je n’ai pas travaillé depuis le milieu des années 2000.»

Interprétations

En spectacle, le groupe jouera les chansons d’Amère America, mais aussi de Sauvez mon âme. «On répète la semaine prochaine, précise Luc de Larochellère lors de l’entrevue, le 28 septembre. Il y a des chansons que je n’ai jamais arrêté de jouer, mais d’autres que je n’ai pas jouées depuis 30 ans. Je dois les réapprendre, écouter le disque et retrouver les accords.»

«Nous allons nous en tenir à quelque chose d’assez proche des versions originales, précise l’auteur-compositeur-interprète. Je n’ai pas d’objectif de relecture du vieux matériel. En général, je ne suis pas très nostalgie, je suis plus dans la création, mais une fois tous les 30 ans, on a le droit de le faire. C’est pour faire plaisir aux gens, mais aussi se faire plaisir à nous, l’idée de retomber dans ses vieux souliers.»

Amère America sera réédité en vinyle, en version limitée, et en CD, où on pourra retrouver, outre les chansons originales, des démos et une pièce inédite.

Luc de Larochellière travaille actuellement à son 12e album, son second avec l’Ontarienne Andrea Lindsay, qui devrait paraître début 2019.