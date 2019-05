L’intelligence artificielle à l’école de conduite

Pas de risque zéro

Enfin, le risque zéro n’existe pas. Il est nécessaire de prouver que le système a fait de son mieux. Dans les chemins de fer français, il existe un niveau à respecter. «Le système de vision artificielle doit être ‘globalement équivalent’ à l’humain. On peut tolérer que l’IA fasse des erreurs, mais cela doit être minimal et nous devons être capable de les corriger», note le chef de division IA de la SNCF, Laurent Gardes.

«La certification d’IA ne doit pas être une liste de points à remplir, mais il nous faut plutôt repenser ce qu’est la confiance et la sécurité minimale que nous désirons offrir ou que l’on exigera de nous», relève le chercheur de IRT Saint Exupéry, Gregory Flandin.

Il est même temps de s’entendre sur le vocabulaire. «On a longtemps pensé que l’autonomie, c’est se passer des humains, mais on réalise aujourd’hui qu’il s’agit plus d’interactions entre les humains et les machines. La définition change et celle d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain», décrit Mike McNair, responsable de l’innovation chez Bell Flight.

Quatre défis sur la route

1) Rendre la route coopérative avec des infrastructures et des signaux adaptés, comme des marquages spécifiques au sol et un échange d’informations continu entre les feux de signalisation et le véhicule, pourrait être une voie pour sortir de l’ornière du manque de confiance.