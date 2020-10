L’histoire des francophones au pays, deux visions

Cours d’histoire

Dans une province comme dans l’autre, ces 635 jeunes avaient terminé les cours d’histoire nationale de leurs parcours scolaire obligatoire. Il s’agit de deux cours au Québec (3e et 4e secondaire) et de trois cours en Ontario (7e, 8e et 10e année).

En Ontario, les filles et les garçons comptaient respectivement pour 55 et 45 % du groupe, exactement l’inverse au Québec. Si 86% des jeunes étaient de langue maternelle française au Québec, ce taux chutait étrangement à 49% en Ontario.

Les récits des jeunes provenaient de 7 écoles québécoises (Montréal, Nord de Montréal, Québec, Outaouais, Bois-Francs et Saguenay-Lac-Saint-Jean), et de 6 écoles ontariennes (Ottawa et Est, Nord-Est et Sud).

Lutte francophones

L’étude démontre que ces jeunes du Québec et de l’Ontario partagent «un même schéma narratif de l’expérience historique, soit celui de l’adversité et de la lutte des francophones pour leurs droits et leur langue dans un pays anglo-dominant».

On note que le moment fondateur du récit pour les Franco-Ontariens est la crise du Règlement 17. Pour les Québécois, il s’agit d’un enchaînement de luttes et de batailles, dont la Conquête représente un moment clé.