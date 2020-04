L’évolution de la CoViD-19 dans les pays de la Francophonie

Dans l’ensemble de la Francophonie, c’est la France qui pleure le plus de morts: plus de 17 000 (3e rang mondial), suivie de la Belgique (7e rang) avec près de 5 000 décès. La Suisse en compte plus de 1 300 (15e rang) et le Canada 1 000 (16e rang).

À l’autre bout du spectre, environ une quinzaine de pays membres de l’OIF n’enregistrent que quelques cas, et plusieurs aucun mort.

L’Afrique est le continent le moins touché par la maladie. On compte environ 900 décès en tout. L’Algérie est le pays du continent africain ayant subi le plus de décès — et de loin — avec 336, suivi de l’Égypte avec 183 et du Maroc avec 128.