Lettres de mandat des ministres: tout un programme!

Commissaire aux langues officielles

Par contre, nulle part, dans les 23 points du nouveau mandat de Stephen Guilbault, n’est-il question des collectivités de langue officielle en situation minoritaire. C’est donc Mélanie Joly qui a la main haute sur cet enjeu.

«Vous veillerez à ce qu’Air Canada offre des services entièrement bilingues à ses clients, et vous examinerez et renforcerez les pouvoirs du commissaire aux langues officielles», explicite la lettre de mandat de la ministre des Langues officielles.

«De plus, vous entreprendrez un dénombrement des ayants droit et une enquête approfondie issue des données du recensement pour mieux prendre en compte et pour mieux servir les communautés linguistiques minoritaires.»

Transition et diversification

À titre de ministre du Développement économique, la ministre Joly devra aussi – avec l’appui de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées – continuer à favoriser la création de centres de transition pour les travailleurs qui offriront des initiatives de perfectionnement des compétences et des activités de diversification économique et communautaire.

Multiculturalisme

La ministre Bardish Chagger a hérité du nouveau ministère de la Diversité, de l’Inclusion et de la Jeunesse. À ce titre, elle dirigera les politiques, les programmes et les activités en matière de multiculturalisme pour veiller à ce que «la diversité canadienne soit célébrée et respectée sous toutes ses formes».