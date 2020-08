Les syndicats de l’éducation tiennent aux 2 mètres de distanciation

Les normes de santé et de sécurité ne seront pas «adéquates» dans les écoles en vue de la rentrée de la semaine prochaine, selon les quatre gros syndicats de l’enseignement en Ontario, qui présentent une requête (une plainte) à la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Ces syndicats, dont l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, représentent collectivement plus de 190 000 employés du système scolaire. Ils affirment que le Guide relatif à la réouverture des écoles de l’Ontario, du ministère de l’Éducation, ne prend pas «toutes les précautions raisonnables» pour les protéger de la CoViD-19.

La distance meilleure que les masques

Les syndicats veulent des normes plus sévères relatives à la distance physique, à l’établissement de cohortes, à la ventilation et au transport. Ils demandent aussi qu’on permette aux conseils scolaires de prendre plus de temps, si nécessaire, pour mettre en œuvre les mesures appropriées de santé et de sécurité.

Ils insistent particulièrement sur le respect de la distance de 2 mètres entre les personnes dans les écoles, notamment en organisant des classes plus petites. Face au coronavirus, la distanciation est plus efficace, selon eux, que les équipements de protection individuelle comme les masques et les visières.

Collaboration ou affrontement?

Les syndicats trouvent «absurdes et insultantes» les déclarations du premier ministre Doug Ford et du ministre de l’Éducation Stephen Lecce à l’effet les enseignants ne feraient pas leur part pour aider la province à répondre à la pandémie.