Les sismographes ont aimé le confinement

Ceux qui ont senti que leur ville était plus silencieuse pendant le confinement n’avaient pas idée à quel point: même les sismographes l’ont détecté.

On savait déjà que, en mars et avril 2020, le bruit produit par l’activité humaine — industries et transports au premier plan — avait diminué de moitié.

172 sismographes

Et on s’était alors étonné que, dans certaines régions, la diminution du bruit avait été telle que même les sismographes avaient été capables de la détecter. Une réduction de cette ampleur, notait-on au début d’avril, ne se produit normalement que brièvement autour de Noël.