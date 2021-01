Les risques du botox : physiques et psychologiques

En 2016, plus de 23 millions d’actes de chirurgie esthétique ont été pratiqués dans le monde, soit 9% de plus que l’année précédente. Parmi eux, l’injection de toxine botulique – de botox – figure en tête des procédures non-invasives les plus pratiquées dans le monde (48,2% des procédures).

Devant l’injection d’acide hyaluronique, l’épilation, la réduction de graisse via des dispositifs de remodelage et le photo-rajeunissement. Mais quels sont les risques du botox?

Ces dernières années, les médecins constatent un rajeunissement de la clientèle. L’ère du selfie, Instagram et ses filtres qui «embellissent» pourraient y jouer un rôle. Et si, malgré son succès, le botox comportait des risques? Comme tout acte médical, les aléas existent.

Effets secondaires du botox

Le principal effet secondaire susceptible de survenir concerne les injections dans les rides du visage: l’activité paralysante du produit peut s’étendre au-delà de la zone ciblée, provoquant par exemple une paralysie du muscle releveur de la paupière, engendrant une difficulté à lever la paupière supérieure pour ouvrir complètement l’œil.

On appelle cela un ptosis. Ce type d’effet secondaire est généralement réversible en deux à six semaines.